В Италии объяснили законность оплаты газа в рублях

Оплата поставок российского газа в рублях путем конвертирования валюты в российском банке не нарушает действующий санкционный режим. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью министр охраны окружающей среды Италии Роберто Чинголани.

"Для итальянских и европейских операторов операция завершается после оплаты счета в евро, а российский банк, который занимается их конвертированием в рубли, не подпадает под санкции. Так что все наши действия совершенно прозрачны. Если правила изменятся, наши компании немедленно им подчинятся", - сказал министр.

Он также указал, что в случае спорных вопросов всегда есть международный арбитраж.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.