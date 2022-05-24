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43 минуты назад

В России решили возродить оптово-розничные рынки

Лера Букина

Минпромторг направил в регионы рекомендации об организации оптово-розничных рынков. Об этом сообщают «Известия».

В России возродят оптово-розничные рынки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, основной целью распространения такого формата является обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, появление объектов в регионах решит сразу несколько задач, подчеркнул он. В частности, у фермеров появится возможность продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков. Так, благодаря новому каналу сбыта они смогут сконцентрироваться на расширении производства, что в результате снизит цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей.

Согласно рекомендациям, для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, иметь или оформлять ИП или юрлицо не требуется. Следовательно, реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Безопасность продукции будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

В Минпромторге считают, что давать прогнозы относительно количества рынков в стране в дальнейшем, преждевременно. Отмечается, что их создание входит в полномочия локальных органов государственной власти.

Ранее «Известия», ссылаясь на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сообщили, что отечественные производители кисломолочной продукции столкнулись со сложностями при покупке иностранной закваски на фоне санкций.

Экономика,Сергей Лисовский,Виктор Евтухов,Дмитрий Патрушев,Минпромторг,Госдума,
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