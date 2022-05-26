США ведут тайные переговоры с Саудовской Аравией по нефти

Советники президента США Джо Байдена ведут тайные переговоры с Саудовской Аравией о возможном увеличении добычи нефти. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на портал Axios.

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По данным издания, координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн прибыли в Саудовскую Аравию во вторник.

«США, в частности, хотят от Саудовской Аравии увеличения нефтедобычи, чтобы иметь возможность ввести широкий спектр санкций против российской нефти на фоне конфликта на Украине», — отмечает Axios.

Вашингтон также стремится снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в США осенью 2022 года.

Портал напоминает, что администрация Байдена не раз обращалась к Эр-Рияду с просьбой увеличить добычу нефти, но Саудовская Аравия пока отказывалась от этого. Эр-Рияд придерживается соглашения с Россией об уровне добычи нефти, действие которого, однако, истекает в сентябре.

Посланники Вашингтона также обсуждают возможное соглашение между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом. США действуют как посредник в консультациях этих трех стран. Соглашение предусматривает передачу Египтом Саудовской Аравии — при согласии Израиля — островов Тиран и Санафир в Красном море, а также ряд шагов Саудовской Аравии в отношении Израиля с целью нормализации отношений. В случае заключения соглашения администрация Байдена добьется большого дипломатического успеха на Ближнем Востоке, отмечает портал.