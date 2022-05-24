Bloomberg: Рынок СПГ приблизится к историческому дефициту

Предстоящей зимой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может приблизиться к историческому дефициту из-за желания импортеров запастись этим топливом. Об этом сообщает Bloomberg.

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План Европы сократить импорт трубопроводного российского газа на две трети к концу года и заменить его СПГ из США и Африки резко обостряет конкуренцию за топливо. Кроме того, такая ситуация может привести к серьезному дефициту СПГ, так как многие страны стали запасаться этим топливом. Из-за этого повышаются риски перебоев в поставках.

«В глобальном газовом комплексе нет избыточных мощностей, в результате чего Европа и Азия находятся в состоянии перетягивания каната за имеющиеся запасы», — указал Майкл Стоппард, руководитель отдела глобальной газовой стратегии и специальный советник S&P Global Commodity Insights.

Надвигающийся кризис предложения рискует привести к значительному увеличению счетов за электроэнергию и дальнейшему росту инфляции. Это может привести к тому, что страны с наименее развитой экономикой окажутся в проигрышном состоянии, указали в агентстве.