Болгария оказалась в безвыходном положении из-за отказа от газа из РФ

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Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. 27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа в Болгарию из-за отказа страны платить по новым правилам. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков назвал действия «Газпрома» грубым нарушением договора и шантажом.

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Сегодня стало известно, что Болгария намерена обсудить вопрос оплаты российского газа в рублях с Еврокомиссией. При этом Кирилл Петков призвал страны ЕС выработать общую позицию по поставкам газа из России.

По словам Игоря Юшкова, решение отказаться от поставок российского газа, принятое из солидарности со странами ЕС, обернулось против Болгарии.

«Им наобещали, что им помогут, все будет замечательно, что все так будут делать. В итоге Болгария отказалась от российского газа, а все остальные перешли на рублевые расчеты (…) и ничего страшного не произошло», - пояснил он.

Таким образом, Болгария оказалась в сложной ситуации, когда нет ни газа, ни денег и неясно, что делать. При этом в Софии не могут принять самостоятельного решения из-за «ограниченного суверенитета» и смотрят, что скажет Брюссель, заметил эксперт.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности обратил внимание на то, что София под давлением западных партнеров уже не первый раз оказывается в невыгодных для себя условиях, и привел в пример «Южный поток».

«Газопровод должен был пройти из России в Болгарию по Черному морю, три миллиарда кубов должны были остаться в Болгарии, причем им давали скидку на этот газ, а 60 миллиардов кубов должны были пойти транзитом. Болгария получала бы деньги и повысила бы свой статус в качестве важной страны-транзитера для всей Европы. Тут же к ним приехала делегация американских сенаторов и заставила их отказаться», - отметил он.