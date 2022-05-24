Депутаты задумали освободить Россию от выплат по госдолгу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам нижней палаты парламента изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу, пока российские активы остаются замороженными в недружественных странах. Вопрос изначально поднял депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Об этом сообщил ТАСС. Задачу поручили специалистам из комитета по финансовому рынку, а также комитета по бюджету и налогам.

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«Мы по СМИ слышим, что обезумевшие недружественные страны объявили нам более 10 000 санкций. В то же время наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния», — заявил Коломейцев.

В связи с этим депутаты-коммунисты попросили поручить комитету по финансовому рынку запросить в Минфине и Центробанке информацию о том, почему Россия продолжает погашать задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям.

Парламентарий напомнил, что на 1 января 2022 года внешний долг РФ составлял $478 млрд. Он призвал не выплачивать задолженность, пока России не возместят замороженные активы. Коломейцев уверен, что такой подход как раз ускорит разморозку российских денег.

Вячеслав Володин пообещал обсудить проблему после того, как вопрос изучат в профильных комитетах.