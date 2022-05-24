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54 минуты назад

СМИ: Украина столкнулась с острым дефицитом гречки

Алиса Селезнёва

Разрыв торговых отношений с Россией привел к тому, что на Украине образовался острый дефицит гречки. Об этом со ссылкой на украинский телеканал «1+1» пишет РИА Новости.

Украина столкнулась с острым дефицитом гречки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно.

«Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию», - отметил директор «Международной ассоциации гречки» Сергей Громовой.

Он также подчеркнул, что украинские фермеры все чаще выбирают более рентабельные культуры, отказываясь выращивать гречку.

Из-за совокупности этих факторов Громовой прогнозирует рост минимальной стоимости крупы до 90 гривен (3,04 доллара) за килограмм. Сейчас же в украинских супермаркетах она продается за 70 (2,37 доллара) - 125 гривен (4,23 доллара) за килограмм.

Ранее власти Белоруссии «для защиты внутреннего рынка и в связи с повышенным спросом» ввели ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров. В их число вошли гречка, сахар и соль.

Экономика,ЕАЭС,
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