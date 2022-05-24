Экономист назвал «лукавством» данные МВФ о худшем состоянии экономики со времён Второй мировой войны. В сообщении организации речь идёт только о западных странах. В других государствах состояние экономики наиболее благоприятное по сравнению с предыдущими десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Здесь есть определённое лукавство. Когда МВФ говорит, что нынешнее состояние экономики худшее со Второй мировой войны, они говорят про развитые страны. Если мы возьмём страны Юго-Восточной Азии — они никогда не жили лучше, чем живут сейчас. И мы, кстати, тоже. Мы сегодня живём лучше, чем много десятилетий до этого. Здесь западноцентризм очевидный. Это такой крик о помощи всему миру — спасите Запад от большого экономического кризиса. Но у меня есть ощущение, что политика независимых стран и забота о собственном населении будет для развивающихся стран важнее, чем призывы МВФ помочь Западу выбраться из его больших проблем».

Главной проблемой Запада становится потеря экономического преимущества: в прошлом развитые страны поставляли всему миру технологии, деньги и оборудование, однако сегодня ситуация меняется, отметил Зубец.

По данным Международного валютного фонда, крупнейший после Второй мировой войны экономический спад произошёл из-за пандемии коронавируса, военной спецоперации России на Украине и угрозы климатических изменений из-за глобального потепления. Во всём мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители, передаёт «Коммерсант».

Для улучшения состояния мировой экономики МВФ предлагает ослабить торговые ограничения, решить проблему выплат задолженностей, модернизировать систему транспортных переводов и решить проблему изменений климата.

В МВФ отметили, что последствия кризиса отразятся в первую очередь на наиболее закредитованных странах и компаниях, им придётся перестраивать цепочки поставок. Но негативные последствия скажутся на всех категориях населения, в том числе на богатых, подчеркнули в организации.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала мир привыкать к растущей инфляции. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель организации заявила, что центральным банкам становится все труднее сдерживать рост цен, не вызывая серьезных последствий для экономики. Георгиева объясняет аномально высокие цены на электроэнергию и продукты питания тем, что происходящее на Украине и политика «нулевой терпимости» Китая к пандемии COVID-19 нарушили основные цепочки поставок и привели к полномасштабному сокращению производства.

По ее мнению, мир испытает еще не один инфляционный шок, поэтому следует смириться с грядущим повышением цен. Ранее МВФ уже предупреждал о новых потрясениях для мировой экономики.

Первый заместитель директора-распорядителя организации Гита Гопинат указала на резкий рост цен на сырьевые товары, нефть и газ, а также продовольствие, которые могут серьезно сказаться на покупательной способности населения. Согласно прогнозам, глобальную экономику ждут по большей части ухудшения.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, а в 2023-м инфляция составит 2,7 процента. При этом экономический рост в ЕС в текущем году может упасть практически до нуля, если случатся масштабные перебои с поставками российских нефти и газа.

Санкции, которые вводятся против России, дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике, заявил в субботу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Министр призвал партнеров по организации вместе преодолевать мировой кризис, вызванный санкциями.

"Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа- и наземного сообщения - все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику", - цитирует Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

По словам министра, в результате санкций ограничиваются поставки и резко возрастает стоимость логистики в мировом масштабе, что приводит к глобальному росту продовольственных цен, ухудшению благосостояния людей в наиболее уязвимых развивающихся экономиках с невысоким уровнем дохода.

"Россия остается ответственным участником мировых продовольственных и энергетических рынков и намерена и впредь добросовестно выполнять свои обязательства по экспортным контрактам", - напомнил министр.

Помимо логистических трудностей с поставками, отдельное негативное влияние на глобальную экономику оказывает ускоренный энергопереход, добавил он. Это происходит за счет резкого роста цен на энергоресурсы, что приводит к увеличению затрат на перевозку грузов и повышению производственных и потребительских цен.

"Я уверен, для успешного развития совместных подходов к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли в первую очередь необходимо отказаться от неоправданных ограничений в области торговли, финансов, транспорта и логистики", - отметил Решетников.

Глобальный голод начнется во всем мире осенью — к концу 2022 года из-за неправильной кредитно-денежной политики США. Об этом заявил помощник Президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», передает РИА «Новости».

Причиной предстоящих событий он назвал подорожание пшеницы на мировом рыке, вызванное «безответственной монетарной политикой США».

«До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара, начиная примерно с июля 2020 года, начался период довольно резкого роста», — пояснил он.

Примерно 60 процентов роста цен на пшеницу вызвано тем, что власти США печатали необеспеченный доллар для борьбы с последствиями пандемии, считает Орешкин.

По его словам, Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года. В результате страна сама обеспечивает себя зерном и большинством продуктов питания, а ограничения на экспорт удобрений и пошлины позволили сделать запасы и чувствовать себя уверенно.

«Владимир Владимирович понимал, что эти проблемы могут коснуться России», — рассказал Орешкин.

Он заявил, что Украину и мир ждут серьезные гуманитарные проблемы, если США воплотят свою идею по вывозу зерновых запасов с Украины.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что властям Украины рано думать о новом урожае зерна, потому что у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ.

Санкционная политика западных государств против Москвы уже привела к глобальной экономической дестабилизации, а в случае применения схожих ограничений против Пекина мировая экономика обрушится и Запад не сможет «спастись». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, дестабилизация экономических рынков стала неожиданностью для политиков, которые инициировали введение ограничительных мер против России.

Российский парламентарий в Telegram-канале отметил, что западные страны до сих пор не поняли, что экономическая глобализация является «объективным феноменом», имеющим и другую сторону, которую невозможно контролировать из-за океана.

— Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения, — подчеркнул Пушков.

Возможная конфискация российских зарубежных активов способна разрушить международную систему политической экономии. Такая идея уже вызывает обеспокоенность в разных странах, сообщает газета Financial Times.

По словам авторов статьи, прямой захват российских активов многими государствами будет рассматриваться как переход политического Рубикона.

"По сути, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали десятилетиями", - отметил научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

В конце апреля США разрешили отправлять на поддержку Украины арестованные российские активы. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать российские активы бизнесменов из недружественных стран.

Пока политики и политологи спорят, находится ли мир на грани Третьей мировой войны или она уже идет, мировая экономика несет полноценные потери военного времени, считает обозреватель

Международный валютный фонд (МВФ) признал, что глобальные торговые связи, которые человечество выстраивало последние 75 лет, стремительно разрушаются. Мировая экономика столкнулась, возможно, с самым большим испытанием со времен Второй мировой войны, написали в своей статье в корпоративном блоге директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие эксперты фонда.

Военная спецоперация России на территории Украины лишь усугубила «стечение бедствий», которое угрожает планете, полагают авторы статьи. Главными проблемами сегодняшней глобальной экономики, прямо влияющими на уровень жизни миллиардов людей, в МВФ считают угрозу изменения климата, пандемию COVID-19, нарушение цепочек поставок в мировом масштабе, ужесточение финансовых условий и риск геоэкономической фрагментации. Это подстегивает инфляцию, которая уже два года остается рекордной даже в самых развитых экономических странах мира, и тяжелым бременем ложится на домохозяйства.

Эксперты МВФ в своей статье пытаются понять, почему человечество в последние годы с таким остервенением начало крушить базовые основы повседневной экономической жизни, которые так долго и мучительно выстраивало. Ведь такой глобальной и взаимозависимой, как в последние два-три десятилетия, мировая экономика не была никогда в истории человечества.

Не последнюю роль в этой рекордной глобализации сыграли распад СССР и попытки постсоветских государств построить на месте достаточно изолированной социалистической плановой экономики открытую капиталистическую рыночную. Особенно заметным в этом отношении было встраивание в мировую экономику постсоветской России. А теперь мы наблюдаем стремительный откат назад: война санкций выталкивает Россию из глобального экономического мира в пропасть изоляции.

Ответ на вопрос, почему так получилось с мировой экономикой, у МВФ такой: успехи взаимной интеграции повысили производительность и уровень жизни на планете в целом, но усугубили неравенство между людьми и странами. Это подорвало экономический рост и доверие к нынешней глобальной экономической системе. Неравенство и несправедливость разрушают систему изнутри.

С другой стороны, неадекватные способы борьбы с пандемией COVID-19 с длительной заморозкой экономики применялись практически повсеместно, логистические цепочки насильственно разрывались по всему миру еще до нынешней санкционной атаки на Россию. То есть мировую экономику крушили и те, кто выигрывал от нее, а не только те, кто могут чувствовать себя униженными и оскорбленными.

По данным МВФ, только неопределенность в отношении торговой политики привела к сокращению мирового ВВП в 2019 году (то есть в совершенно мирное время, даже до начала пандемии COVID-19) почти на 1%. А с начала военной операции на Украине — то есть всего за три месяца — уже около 30 стран ограничили торговлю продуктами питания, энергоносителями и другими ключевыми товарами.

По оценкам МВФ, в случае дальнейшей дезинтеграции мировой экономики и торговли пострадают все: люди с любым уровнем дохода, включая самых богатых, а также и развитые, и развивающиеся страны. Но особенно тяжело придется наиболее закредитованным государствам и компаниям, которым придется перестраивать цепочки поставок. В МВФ полагают, что только технологическая фрагментация (это как раз сильно грозит России, потерявшей из-за санкций и ухода с нашего рынка иностранных компаний доступ к современным технологиям во многих жизненно важных сферах) может привести для многих стран к потерям в размере 5% ВВП.

Обычно спад ВВП на 5% в год считается нормальными среднестатистическими потерями любой страны, находящейся в состоянии полноценной «горячей» войны. Это и есть прямое статистическое доказательство того, что Третья мировая война уже идет.

Но главный вопрос: как выходить из этого самого масштабного и кровавого кризиса в истории человечества за последние 80 лет?

Для исправления ситуации МВФ предлагает ослабить по всему миру торговые ограничения (вряд ли это произойдет в отношении России как минимум до момента окончания военной спецоперации на территории Украины); решить проблему выплат задолженностей, в том числе с помощью реструктуризации платежей; модернизировать систему трансграничных переводов (тут опять же Россия в числе наиболее пострадавших из-за санкций); противостоять изменениям климата.

Кроме того, необходимо сделать так, чтобы государственная политика была направлена в первую очередь на нужды людей, а не на извлечение прибыли, считают в фонде. Экономический альтруизм государств кажется самой невыполнимой миссией. Но понятно, что принимающая форму войны всех против всех конкуренция не только убивает людей в прямом смысле. Она ввергает человечество в новый виток роста нищеты и уничтожает будущее новых поколений. Мы крадем будущее у тех, кого вроде бы должны вырастить и защитить.

Похоже, мы не отдаем себе отчет в том, что, начиная с 1945 года, практически каждое новое поколение на территории России жило лучше, чем предыдущее. А теперь есть реальный риск того, что наши дети и внуки будут жить хуже и беднее нас. Причем этот риск есть не только в России, но и в большинстве стран мира.

Никаких способов (кроме ядерной войны, которую мы оставим за скобками) избавить экономику от глобальной взаимозависимости нет. Никто не хочет возвращаться в пещеры и каменный век, к экономике «охоты и собирательства».