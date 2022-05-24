Экономист оценил вероятность голода на Украине

Вероятность голода на Украине невелика, считает экономист Андрей Мовчан. Даже в условиях конфликта на территории страны Украина находится в более выигрышном положении, чем страны центральной Африки, сказал он «Ленте.ру».

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«Конечно, боевые действия вызывают проблемы со снабжением, это очевидно. Другое дело, что Украина находится в относительно хорошем положении, поскольку получает помощь, в том числе и продовольственную, в больших объемах», - отметил экономист.

По мнению Мовчана, запасов продовольствия на Украине хватит как минимум на год. Кроме того, страна может покупать продовольствие за счет кредитных средств, а также пользоваться продуктами, предоставленными благотворительными организациями.

«Как ни парадоксально, но Украина оказалась в лучшем положении, чем, например, страны Центральной Африки, которые просто бедные и не могут кормить людей», - сказал специалист.

Он отметил, что рост цен на продовольствие создал реальную угрозу голода для африканских стран. Экономист напомнил, что многие крупные государства, например, Китай, США и Канада, уже распечатывают стратегические запасы зерна, которые будут поставляться на рынок.

«Но нужно понимать, что в мире ежегодно несколько миллионов человек умирают от голода. Так устроена жизнь. В этом году умрут больше», - резюмировал Андрей Мовчан.