Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

Экономист оценил вероятность голода на Украине

Вероника Полынина

Вероятность голода на Украине невелика, считает экономист Андрей Мовчан. Даже в условиях конфликта на территории страны Украина находится в более выигрышном положении, чем страны центральной Африки, сказал он «Ленте.ру».

Экономист оценил вероятность голода на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, боевые действия вызывают проблемы со снабжением, это очевидно. Другое дело, что Украина находится в относительно хорошем положении, поскольку получает помощь, в том числе и продовольственную, в больших объемах», - отметил экономист.

По мнению Мовчана, запасов продовольствия на Украине хватит как минимум на год. Кроме того, страна может покупать продовольствие за счет кредитных средств, а также пользоваться продуктами, предоставленными благотворительными организациями.

«Как ни парадоксально, но Украина оказалась в лучшем положении, чем, например, страны Центральной Африки, которые просто бедные и не могут кормить людей», - сказал специалист.

Он отметил, что рост цен на продовольствие создал реальную угрозу голода для африканских стран. Экономист напомнил, что многие крупные государства, например, Китай, США и Канада, уже распечатывают стратегические запасы зерна, которые будут поставляться на рынок.

«Но нужно понимать, что в мире ежегодно несколько миллионов человек умирают от голода. Так устроена жизнь. В этом году умрут больше», - резюмировал Андрей Мовчан.

На Украину приходится 10% мирового экспорта пшеницы и 14% кукурузы. Конфликт на Украине уже привел к глобальному скачку цен на продовольствие. В ООН ситуацию называют мировым продовольственным кризисом.

Экономика,Андрей Мовчан,ООН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители