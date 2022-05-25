ОАЭ отправили нефть в Европу впервые за два года

Объединенные Арабские Эмираты впервые за два года начали поставлять нефть на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, следует из данных трекинга морских судов.
Танкер Moscow Spirit, зафрахтованный французской компанией TotalEnergies, идет в западном направлении по Средиземному морю, сообщает во вторник Bloomberg. На борту танкера находится примерно 1 млн баррелей нефти из ОАЭ, которую должны доставить в порты Европы, передает ТАСС.
Еще один зафрахтованный TotalEnergies танкер должен доставить крупную партию нефти из ОАЭ в Египет, а далее она попадет в трубопровод, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Эта нефть также попадет в Европу.
Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.