США запретят России обслуживать внешний госдолг

Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет продлевать положения генеральной лицензии 9С, действие которой истекает 25 мая в 00:01 (07:01 по московскому времени)», — говорится в уведомлении.

Отметим, что без данной лицензии Министерство финансов России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если они номинированы в долларах США. Ближайшие выплаты по внешнему госдолгу РФ должна будет провести 23 июня.