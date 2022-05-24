США запретят России обслуживать внешний госдолг

Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет продлевать положения генеральной лицензии 9С, действие которой истекает 25 мая в 00:01 (07:01 по московскому времени)», — говорится в уведомлении.
Отметим, что без данной лицензии Министерство финансов России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если они номинированы в долларах США. Ближайшие выплаты по внешнему госдолгу РФ должна будет провести 23 июня.
Напомним, что в апреле уже была ситуация, когда Минфину России пришлось расплачиваться по еврооблигациям, имея запрет на валютные платежи из заблокированных в США резервов. Тогда ведомству удалось это сделать, совершив выплаты через долларовые резервы ипотечной корпорации «Дом.РФ», которая не находится под санкциями.