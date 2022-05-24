Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
46 минут назад

"Не очень выгодно": экономист о дальнейшем укреплении рубля

Елена Прошина

Дальнейшее укрепление рубля не очень выгодно России, поэтому ожидать продолжения снижения курсов доллара и евро не стоит. Такой прогноз в эфире телеканала «МИР 24» по ближайшему будущему валюты РФ дал экономист Павел Кобяк.

"Не очень выгодно": экономист о дальнейшем укреплении рубля
Фото: ReutersReuters

Напомним, что на этой неделе доллар и евро пустились ниже 60 рублей. По мнению Кобяка, основной причиной такого укрепления рубля стал перевод в нацвалюту экспортной выручки от продажи нефти и газа. Он отметил, что на данный момент на рынке превалирует предложения о продаже, а не покупке доллара.

«Дальнейшее укрепление рубля с точки зрения государства не очень выгодно. Бюджет нужно пополнять, но выручку, которая поступает в долларах, обменивают на рубли. Поэтому продолжение снижения стоимости валют, я думаю, вряд ли возможно», — сказал экономист.

На фоне этого, Кобяк предполагает, что в июне Центробанк России может пойти на снижение ключевой ставки, чтобы ослабить рубль.

США запретят России обслуживать внешний госдолг

«У государства есть обязательства, приоритеты, которые учитываются при формировании бюджета. Поэтому доллар по отношению к рублю должен стоить столько, сколько должно хватать на пополнение всех бюджетов, на выполнение всех обязательств и программ, которые были установлены государством. Я предполагаю, что этот курс должен находиться в пределах от 70 до 90 рублей», — пояснил Кобяк.

При этом экономист предостерег россиян от покупки валюты с целью сбережения средств, поскольку в нынешней ситуации, по его словам, будущее доллара и евро «прогнозировать сложно».

Экономика,Банк России,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители