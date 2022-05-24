"Не очень выгодно": экономист о дальнейшем укреплении рубля

«У государства есть обязательства, приоритеты, которые учитываются при формировании бюджета. Поэтому доллар по отношению к рублю должен стоить столько, сколько должно хватать на пополнение всех бюджетов, на выполнение всех обязательств и программ, которые были установлены государством. Я предполагаю, что этот курс должен находиться в пределах от 70 до 90 рублей», — пояснил Кобяк.