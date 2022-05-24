"Не очень выгодно": экономист о дальнейшем укреплении рубля

Дальнейшее укрепление рубля не очень выгодно России, поэтому ожидать продолжения снижения курсов доллара и евро не стоит. Такой прогноз в эфире телеканала «МИР 24» по ближайшему будущему валюты РФ дал экономист Павел Кобяк.
Напомним, что на этой неделе доллар и евро пустились ниже 60 рублей. По мнению Кобяка, основной причиной такого укрепления рубля стал перевод в нацвалюту экспортной выручки от продажи нефти и газа. Он отметил, что на данный момент на рынке превалирует предложения о продаже, а не покупке доллара.
«Дальнейшее укрепление рубля с точки зрения государства не очень выгодно. Бюджет нужно пополнять, но выручку, которая поступает в долларах, обменивают на рубли. Поэтому продолжение снижения стоимости валют, я думаю, вряд ли возможно», — сказал экономист.
На фоне этого, Кобяк предполагает, что в июне Центробанк России может пойти на снижение ключевой ставки, чтобы ослабить рубль.
«У государства есть обязательства, приоритеты, которые учитываются при формировании бюджета. Поэтому доллар по отношению к рублю должен стоить столько, сколько должно хватать на пополнение всех бюджетов, на выполнение всех обязательств и программ, которые были установлены государством. Я предполагаю, что этот курс должен находиться в пределах от 70 до 90 рублей», — пояснил Кобяк.
При этом экономист предостерег россиян от покупки валюты с целью сбережения средств, поскольку в нынешней ситуации, по его словам, будущее доллара и евро «прогнозировать сложно».