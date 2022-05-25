В Запорожской области разрешили расплачиваться в рублях

В освобожденной части Запорожской области была введена бивалютная зона, расчеты на этой территории можно производить как в гривнах, так и в рублях. Об этом сообщил РИА "Новости" член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости» Александр Демьянчук/РИА «Новости»

"Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", - заявил Рогов.

Помимо этого, добавил он, в регион зашел Международный расчетный банк, начали открываться расчетные счета для государственных предприятий и юридических лиц.

"В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", - отметил Рогов.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украина в нынешних границах уже не сохранится. После взятия под контроль российскими военными Херсонской области Украины и юга Запорожской области Украины на этих территориях начали формироваться военно-гражданские администрации. Мурадов до этого говорил, что занятые российскими властями "территории юга бывшей Украины" войдут в состав России.