В Запорожской области разрешили расплачиваться в рублях

В освобожденной части Запорожской области была введена бивалютная зона, расчеты на этой территории можно производить как в гривнах, так и в рублях. Об этом сообщил РИА "Новости" член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", - заявил Рогов.
Помимо этого, добавил он, в регион зашел Международный расчетный банк, начали открываться расчетные счета для государственных предприятий и юридических лиц.
"В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", - отметил Рогов.
Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украина в нынешних границах уже не сохранится. После взятия под контроль российскими военными Херсонской области Украины и юга Запорожской области Украины на этих территориях начали формироваться военно-гражданские администрации. Мурадов до этого говорил, что занятые российскими властями "территории юга бывшей Украины" войдут в состав России.
Он также утверждал, что "прежде эти регионы "подарили" Киеву, зато теперь в них транслируют российские телеканалы, используется российская валюта, а в школе уроки ведутся по российским учебникам"