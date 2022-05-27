Запад предложил российским бизнесменам «откупиться» от санкций

Запад предложил дать возможность российским бизнесменам «откупиться» от санкций, если их средства будут направлены на помощь в восстановлении Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Инициативу озвучила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (G7). Отмечается, что политик обсудила идею с «российскими олигархами», с которыми знакома еще с тех времен, когда она возглавляла бюро газеты Financial Times в Москве.

Украинская сторона также поставлена в известность о ведущихся дискуссиях, отмечает агентство. При этом уточняется, что речь идет только о возможности, никаких решений еще не было принято.

AP сообщило, что западные страны заинтересованы в таком развитии событий, поскольку процедура конфискации замороженных российских активов очень сложная. По мнению источников издания, отказ бизнесменов от части своего имущества за рубежом упростит эту задачу и позволит обеспечить Украину средствами для восстановления.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передаче их на восстановление Украины после конфликта.

До этого палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены поддержали конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.