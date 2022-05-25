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34 минуты назад

Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Лера Букина

Банк России планирует в четверг, 26 мая, провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объявил о проведении внеочередного заседания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров - 10:30 по московскому времени», - сообщил Центробанк.

С февраля ЦБ два раза внепланово менял ставку — поднял в конце февраля и понизил в начале апреля. Внеплановое повышение произошло и в декабре 2014 года, однако ни в одном из этих случаев ЦБ заблаговременно не назначал заседание.

Ранее Банк России опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания укрепления рубля.

Аналитик назвал реальный курс рубля

Регулятор ранее принял решение увеличить в 10 раз лимит на перевод денег за рубеж. До этого нерезиденты из недружественных стран, поддержавшие санкции против РФ, могли перечислять средства в иностранной валюте в пределах $10 тысяч со счета.

Экономика,Банк России,
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