ЦБ объявил о проведении внеочередного заседания

Банк России планирует в четверг, 26 мая, провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров - 10:30 по московскому времени», - сообщил Центробанк.

С февраля ЦБ два раза внепланово менял ставку — поднял в конце февраля и понизил в начале апреля. Внеплановое повышение произошло и в декабре 2014 года, однако ни в одном из этих случаев ЦБ заблаговременно не назначал заседание.

Ранее Банк России опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания укрепления рубля.