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42 минуты назад

Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу США в рублях

Газета.Ruиещё 4

Соединенным Штатам и сателлитам, поддерживающим их решения, надо привыкать к оплатам в рублях, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

Володин: Россия будет оплачивать внешний долг в рублях
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — подчеркнул Володин.

По его словам, американский Минфин своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга РФ «стремится создать проблемы для России».

«На этот вызов у нашей страны есть решение», — добавил Володин.

Как заметил Володин, рубль за последнее время существенно укрепился и у РФ сложилась хорошая конъюнктура на рынке.

«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали», — заключил депутат Госдумы.

Ранее стало известно, что Греция перешла на оплату российского газа в рублях.

Также в Болгарии признали преждевременным отказ платить за российский газ в рублях.

Экономика,Вячеслав Володин,Госдума,
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