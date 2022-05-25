Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после решения США не продлевать лицензию на обслуживание российского внешнего долга РФ будет платить по нему в рублях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек утром 25 мая.
СМИ писали, что после 25 мая и до конца 2022 года Россия должна совершить выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в два миллиарда долларов.
В случае отсутствия выплат в оригинальной валюте в течение 30 дней держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.
Володин заявил, что Вашингтон «стремится создать проблемы России», но у РФ «есть решение на этот вызов».
«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Володин отметил, что опыт взаиморасчетов в рублях уже есть, он подтверждается контрактами по газу.
«США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», - заключил он.