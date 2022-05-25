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1 час назад

«Пусть привыкают»: Володин заявил о выплатах внешнего долга в рублях

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после решения США не продлевать лицензию на обслуживание российского внешнего долга РФ будет платить по нему в рублях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек утром 25 мая.

СМИ писали, что после 25 мая и до конца 2022 года Россия должна совершить выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в два миллиарда долларов.

В случае отсутствия выплат в оригинальной валюте в течение 30 дней держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.

США запретят России обслуживать внешний госдолг

Володин заявил, что Вашингтон «стремится создать проблемы России», но у РФ «есть решение на этот вызов».

«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Володин отметил, что опыт взаиморасчетов в рублях уже есть, он подтверждается контрактами по газу.

«США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», - заключил он.

Экономика,Видео,Вячеслав Володин,Казначейство США,Госдума,
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