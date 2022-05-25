WP: Европа уступила требованию России по оплате газа за рубли

«Без немедленных и резких сокращений энергоснабжения Европа выиграла время, чтобы нарастить свои запасы в периоды пикового спроса следующей зимой. Шанс, что Кремль может «отомстить», все еще есть. Проект выводов, составленный для предстоящего саммита Евросовета, предполагает, что страны согласятся подготовиться к возможности «серьезных перебоев в поставках». Это будет означать увеличение закупок в других странах, не входящих в ЕС, а также заключение сделок по обмену поставками внутри блока», — отмечается в материале.