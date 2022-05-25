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28 минут назад

WP: Европа уступила требованию России по оплате газа за рубли

Газета.Ru

Компании, расположенные в недружественных России государствах Евросоюза, по большей части уступили требованию Москвы по оплате за российский газ в рублях, пишет The Washington Post. По мнению обозревателей издания, в ЕС пошли на этот шаг из-за опасений в появлении энергетического кризиса без российских ресурсов.

Как отмечает WP, соответствующий шаг европейских компаний позволил им избежать угрозы прекращения поставок газа из России, и поспособствовал укреплению рубля. При этом ЕС пошел на такое решение, несмотря на все свои протесты против оплаты газа российской валютой и планы по отказу от энергоресурсов России.

Испания вызвалась заменить Европе российский газ

«Без немедленных и резких сокращений энергоснабжения Европа выиграла время, чтобы нарастить свои запасы в периоды пикового спроса следующей зимой. Шанс, что Кремль может «отомстить», все еще есть. Проект выводов, составленный для предстоящего саммита Евросовета, предполагает, что страны согласятся подготовиться к возможности «серьезных перебоев в поставках». Это будет означать увеличение закупок в других странах, не входящих в ЕС, а также заключение сделок по обмену поставками внутри блока», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что все греческие импортеры российского газа перешли на оплату в рублях.

Экономика,Видео,Европейский совет,ЕС,
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