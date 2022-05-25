Российские трубы оказались не нужны за границей

Экспорт труб из России в 2022 году сократится на треть (34 процента) из-за того, что в условиях санкционного давления они оказались не нужны традиционным покупателям. О проблеме предупредил Фонд развития трубной промышленности (ФРТП), пишет РБК.

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Как сказано в презентации главы фонда Александра Семенчишина, за границу поставят не более 1,06 миллиона тонн продукции. Учредителями ФРТП являются восемь крупнейших предприятий по производству труб, входящих в Трубную металлургическую компанию (ТМК) и Объединенную металлургическую компанию (ОМК). Они отвечают за 65-70 процентов выпуска труб в России.

В ТМК признали, что в структуре портфеля заказов в этом году доля зарубежных поставок сократилась, но не указали точных цифр. Представитель фонда, комментируя прогноз о снижении экспорта, заметил, что поставки в так называемые «недружественные страны» либо полностью прекращены, либо резко упали.

Между тем европейский рынок уже давно не является ключевым для российских производителей, так как на нем более 20 лет действуют антидемпинговые пошлины. Самый серьезный «недружественный» экспорт обеспечивали США. Прямого запрета на поставки они не вводили, но российские экспортеры сталкиваются со сложностями при продаже там своей продукции.

В настоящее время компании и Минпромторг при помощи ФРТП и торговых представительств пытаются найти новые рынки для поставок, в первую очередь в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что касается российского рынка, внутреннее потребление, согласно текущим прогнозам, упадет на два процента.