После последнего решения о ставке ситуация продолжала быстро меняться. Во-первых, с тех пор пришли данные по инфляции за первые две недели мая, которые показали, что инфляция очень быстро замедляется. Плюс ЦБ опубликовал данные о том, что он зафиксировал снижение инфляционных ожиданий. Плюс мы увидели сильное укрепление рубля. То есть ситуация, как я понимаю, уже сильно выходит за рамки прогнозов ЦБ и Минфина, причем даже самых оптимистичных.



Да, ЦБ ожидал, что инфляция будет замедляться, что рубль будет стабилизироваться, но все-таки не настолько быстро. Поэтому смысла сейчас держать ставку на уровне 14% нет никакого. Наверное, ЦБ решил не дожидаться 10 июня и снизить ставку сейчас. Может быть, решение будет принято в два этапа. Как я полагаю, завтра может быть снижение на 2-3%, такое же - в июне. Но тут есть такой момент, что слишком быстрое снижение ставки - это тоже определенное возмущение на рынке. В том плане, что меняются правила игры. Поэтому тут нужно соблюдать какой-то баланс. Скорее всего, ЦБ понимает, что ставку надо снижать быстро, но не делать этого резкими скачками.



Снижение ставки будет очень серьезным сигналом для рынка рублевых облигаций, в первую очередь для ОФЗ как самой активной части. Потому что пока в ОФЗ уже заложили снижение ставки, причем с хорошим запасом. Но этот запас был примерно следующий: наверное, снижение ставки растянется до конца года, где-то к концу года это будет порядка 10%. Сейчас, судя по выходящим данным по инфляции, есть серьезные опасения, что снижение ставки будет гораздо быстрее. А значит, доходности ОФЗ должны вырасти тоже сильнее. А вслед за ними, соответственно, будут снижаться и доходности по корпоративным облигациям. То же самое касается ставок по депозитам в банках, которые тоже, скорее всего, будут снижаться в ближайшее время. Поэтому у тех, кто не успел отнести деньги в банк и зафиксировать высокую ставку, пока еще есть возможность это сделать. Как и купить облигации, которые из-за ускоренного снижения ставки могут очень сильно выиграть.



Владимир Брагин Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»