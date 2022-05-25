Эксперт: США принуждают Россию к искусственному дефолту

Отказ от продления Минфином США срока действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, является принуждением к искусственному дефолту. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

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«Решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США не возобновлять так называемую лицензию на осуществление выплат процентов по суверенным облигациям России из замороженных на Западе валютных резервов фактически переведет эти обязательства в категорию дефолтных в понимании и трактовке международных рейтинговых агентств <...>. Иначе как принуждением к искусственному дефолту эту ситуацию не назовешь. У России сейчас достаточно средств для обслуживания внешнего долга», - подчеркнул он.

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Эксперт отметил, что приостановка действия лицензии будет означать, что «инвесторы в эти бумаги не смогут получать выплаты в долларах либо в других иностранных валютах как минимум в пользу инвесторов из США». Он отметил, что у них «остается возможность теоретических выплат в евро, фунтах и швейцарских франках», однако «на практике такие выплаты затруднены из-за позиции банков - агентов по платежам, кивающих на американского регулятора и опасающихся быть обвиненными в нарушении санкций».

Ранее во вторник, 24 мая, Министерство финансов США сообщило, что Соединенные Штаты отказались продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

На прошлой неделе глава этого ведомства Джанет Йеллен заявила, что даже потенциальный технический дефолт России, вызванный тем, что Запад не дает ей возможности обслуживать внешний долг, не стал бы существенным изменением в складывающейся ситуации.