В Минфине сделали заявление об оплате госдолга в рублях

В Минфине заявили, что продолжат проводить выплаты по внешнему долгу в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек 25 мая.

СМИ писали, что после 25 мая и до конца 2022 года Россия должна совершить выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в два миллиарда долларов.

Если выплата в оригинальной валюте не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после решения США РФ будет выплачивать госдолг в рублях. В Минфине это подтвердили.