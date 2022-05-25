«Повод для особого внимания»: Песков об укреплении рубля

Процесс усиления рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, в целом это повод для особого внимания, сказал в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема "сильного рубля" постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, фактически еженедельно президент [Владимир] Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся", - прокомментировал представитель Кремля.

Он добавил, что это и повод для особого внимания правительства РФ.

"Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", - заключил Песков.

Ранее сообщалось, что курс доллара на валютных торгах Московской биржи в среду опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, курс евро - ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.

Курс рубля по отношению к доллару достиг своего предела. Такое заявление сделали в Министерстве экономического развития РФ.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — передает РБК сообщение Минэкономразвития.

Ранее курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. Курс евро, в свою очередь, опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Эксперты связывают серьезное укрепление рубля со снижением импорта товаров из Евросоюза.

Укрепление рубля сегодня связано в том числе с отменой бюджетного правила на этот год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Кудрина, «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты – все это влияет на курсовую политику страны».

«Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 – доходило до 147 долларов за баррель – и падения до 30-36 долларов в течение полугода», – сказал Кудрин.

«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», – объяснил глава Счетной палаты.

«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», – заключил Кудрин.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи назвал переход к торговле в национальных валютах с другими странами одной из причин укрепления рубля в последнее время, передает ТАСС.

Он объяснил, что для такого перехода объективно сложилась ситуация, а Москва поступила не в ущерб своим партнерам и выполняет все свои обязательства перед ними. По словам Путина, для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, потому что обе страны неизменно увеличивают долю торгов в национальных валютах.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что экономики России и Белоруссии демонстрируют хорошие результаты. Он объяснил, что имеет в виду ситуацию с инфляцией и безработицей и укрепление курса рубля «бешеными темпами». Вместе с тем глава Белоруссии назвал происходящее неожиданностью и заметил, что с укреплением национальной валюты лучше не переборщить.

Рубль продолжает укрепляться больше двух месяцев и уже обновил максимумы за несколько лет. Так, 24 мая в ходе торгов на Московской бирже доллар торговался ниже 57 рублей, что стало рекордом с марта 2018 года, а евро - чуть выше 58 рублей, около минимумов с июня 2015 года На этом фоне российские власти пошли на ряд послаблений.

В частности, указом президента уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте снижен с 80 до 50%.

В минфине отметили, что этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке".

Кроме того, на фоне существенного замедления текущего темпа роста цен Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в течение этого года.

На повышение курса рубля работает сразу множество факторов. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, ЦБ ушел от конвертируемости рубля, и национальная валюта сейчас фактически стала частично регулируемой.

"Еще один фундаментальный фактор - у нас резко сократился импорт, в апреле общий показатель упал на 30%. Если импорт падает, население не может купить доллар и не ездит на отдых в страны, где применяется эта валюта, значит, на него падает спрос и, соответственно, его обменный курс", - объяснил эксперт.

Однако, по его словам, падение доллара бьет по бюджету и экспортерам. Если раньше они продавали условные 100 долларов за одну сумму, то сейчас из-за падения курса эта сумма в рублях ощутимо снизилась. Поэтому будет меньше налоговых поступлений в бюджет. В такой ситуации Остапкович предположил, что Банк России начнет постепенно поднимать курс доллара различными способами.

Правительство решило снизить уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте с 80 до 50%

Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин, в свою очередь, отметил, что укрепление национальной валюты приводит к росту издержек для экспортеров. Кроме того, укрепление рубля ведет и к снижению инфляции, поэтому банки активно снижают процентные ставки.

"Пока эти эффекты не проявились в полной мере, но уже слышны заявления о необходимости снижения цен на некоторые импортные товары, а также происходит снижение ставок по кредитам из-за ожидающегося улучшения инфляционного фона. Поэтому если не обращать внимания на сокращение прибыли компаний, то укрепление рубля - это благо для потребителя: кредиты, а также импортные товары по логике должны стать дешевле", - заявил эксперт.

ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, утверждают источники «Ведомостей». Они указали, что регулятор действует не напрямую и приобретает исключительно выручку у экспортеров. Впрочем, пресс-служба Банка России уже опровергла эту информацию. Подробнее о том, что происходит на финансовых рынках, — в материале «Газеты.Ru».

Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Об этом в понедельник, 23 мая, пишет газета «Ведомости». Издание ссылается на источники, «близкие к правительству РФ и ЦБ».

Как рассказали собеседники газеты, ЦБ приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров, при этом проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников рынка.

Конкретный механизм и игроков источники «Ведомостей», впрочем, не назвали. Они отметили, что спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось. Поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции».

«Возможно, ЦБ дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность», — предполагает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

Однако, пресс-служба Банка России уже опровергла информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.

«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» сообщение ЦБ.

Нормативы продажи валютной выручки

28 февраля российские власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%. Впоследствии на фоне проблем у компаний с реализацией долларов и евро были предусмотрены послабления, напоминают «Ведомости». В частности, в середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней. При этом, как пояснял представитель регулятора, компании и прежде продавали валютную выручку вблизи 80%-го порога.

Данные ЦБ по крупнейшим экспортерам за 2021 год показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, сообщал собеседник издания в Банке России. Он уточнял, что бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов.

«Санкционные риски в данном случае не столь велики, поскольку речь идет о валюте, которая поступила и обращается на внутреннем российском рынке, хотя и с использованием корреспондентских счетов в зарубежных банках», — отметил близкий к правительству источник газеты.

По его словам, в кабмине обсуждали даже возобновление закупок валюты на налоговые сверхдоходы — также исключительно у экспортеров. Но от этой идеи решили отказаться, поскольку все полученные средства потребуются для финансирования расходов бюджета.

Как менялся курс рубля

Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций.

Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи.

Однако, затем российская валюта начала устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К моменту закрытия торгов в пятницу, 20 мая, доллар на Мосбирже стоил 60,2 руб., евро – 62,8 руб.

Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 мая — 60,34 руб., курс евро — 62,38 руб.

«Российские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила. Экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт резко упал, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Профицит счета текущих операций, особенно в нынешних условиях, когда приостановлено бюджетное правило и заморожены резервы (ранее ЦБ по поручению Минфина закупал валюту на сверхдоходы от продажи энергоресурсов, а также самостоятельно пополнял золотовалютные резервы), играет на усиление курса рубля, уточнял он.

По этой причине у российских компаний возникли и проблемы с продажей экспортной выручки. В частности, они столкнулись со снижением спроса на доллары и евро со стороны импортеров», — говорится в материале.

Укреплению рубля не помешало и ослабление введенных на фоне санкций валютных ограничений. С 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты на бирже, 19 апреля был увеличен срок продажи экспортной выручки для несырьевых неэнергетических компаний с 3 до 60 рабочих дней, с 16 мая регулятор повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с $10 000 до $50 000 в месяц. 20 мая ЦБ объявил о решении с 1 июня снять запрет на короткие продажи и отменить ограничение на покупку валюты с кредитным плечом.

А сколько тратят россияне на продукты

На этом фоне «Ромир» рассчитал индекс среднего чека (сумма одной покупки) россиянина в апреле 2022 года.

Как следует из исследования, этот показатель сократился на 6,1% (43 руб.) по сравнению с мартом и составил 658 руб. В годовой динамике индикатор вырос на 8,6% (52 руб.).

«Средний чек в апреле снизился после мартовского ажиотажного спроса и закупок впрок. Мы видим, что покупатели снижают объемы покупок в натуральном выражении, чтобы скомпенсировать рост цен. Но показатель все равно находится на высоком уровне относительно прошлого года», — отметила старший директор по работе с клиентами холдинга Ксения Пайзанская.

Сокращать расходы на еду и товары первой необходимости готовы 21% россиян. Среди них экономия при помощи промо-механик остается главной, ее придерживаются 67%, отмечается в релизе.

Кроме того, впервые за 11 недель только четверть россиян не собираются тратить или вкладывать потенциальный дополнительный доход, а планируют отложить его на «черный день» (неделей ранее таких было 32%).

«Ослабление валютных ограничений в стране позволило россиянам перевести часть накоплений из рублей в доллары и другие валюты. С 9 по 15 мая доля россиян, которые хранят сбережения в иностранной валюте, увеличилась до 12%. В целом по последним данным имеют сбережения немногим более половины россиян, причем 40% из них смогут прожить на свои сбережения не более трех месяцев», — утверждают социологи.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что для определения реальной стоимости рубля нужно прибавлять к курсу на бирже около 5–7 процентов. Курс национальной валюты завышен, пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, подчеркнул экономист.

Раскрыв реальный курс рубля, эксперт дал прогноз относительно дальнейшего укрепления национальной валюты. По его мнению, рубль «может начать серьезно слабеть» из-за смягчения требований по продаже валюты. 23 мая Министерство финансов разрешило российским компаниям-экспортерам продавать меньше валюты из числа выручки, понизив норматив с 80 до 50 процентов. Такое решение комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций объяснила тем, что валютный курс уже стабилизировался и достиг достаточной ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

«Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару», — отметил аналитик.

Коган отметил, что вероятность снижения курса до 60 рублей за доллар до конца месяца невелика.