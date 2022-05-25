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39 минут назад

Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель

Никита Бородкин

Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель. Об этом в ходе спецзаседания Совбеза ООН заявила гендиректор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер, сообщает Readovka.

Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Менкер подчеркнула, что сложная ситуация возникла еще до спецоперации РФ на Украине, однако кризис «подлил масла в огонь, который долго горел». Однако, даже в том случае, если конфликт завершится в ближайшее время, ситуация на мировых продовольственных рынках не наладится — для этого нужны скоординированные действия многих стран.

«Без агрессивных глобальных действий мы подвергаемся риску необычайных человеческих страданий и экономического ущерба», — заявила эксперт.

Напомним, что ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 млн до 323 млн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции и сами ограничительные меры.

Экономика,Дмитрий Песков,Совбез ООН,ООН,
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