Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель. Об этом в ходе спецзаседания Совбеза ООН заявила гендиректор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер, сообщает Readovka.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Менкер подчеркнула, что сложная ситуация возникла еще до спецоперации РФ на Украине, однако кризис «подлил масла в огонь, который долго горел». Однако, даже в том случае, если конфликт завершится в ближайшее время, ситуация на мировых продовольственных рынках не наладится — для этого нужны скоординированные действия многих стран.

«Без агрессивных глобальных действий мы подвергаемся риску необычайных человеческих страданий и экономического ущерба», — заявила эксперт.

Напомним, что ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 млн до 323 млн.