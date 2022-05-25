Путин провозгласил «скукоживание» доллара

Президент России Владимир Путин объявил, что курс американской валюты падает, а российской — укрепляется. Об этом он сказал, комментируя тему выплат командировочных в валюте. Его слова приводит ТАСС.

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«Доллар скукоживается, рубль — укрепляется», — провозгласил президент.

Ранее в разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко он объяснил, что переход к торговле в национальных валютах с другими странами является одной из причин укрепления рубля в последнее время.

Во вторник, 24 мая, по итогам торгов на Мосбирже рубль вырос к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. При этом во время торгов российская валюта обновляла многолетние максимумы. На торгах 25 мая доллар и евро подскочили на 1,5 рубля каждый, нивелировав почти все падение среды: доллар рос почти до 58 рублей, евро — до 59,38 рубля.

Как говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сильный рубль отчасти связан с отменой бюджетного правила на 2022 год.

«Когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», — объяснил он.