В России зафиксировали дефляцию

Потребительские цены в России снизились на 0,02 процента за неделю с 14 по 20 мая, при том, что в марте они росли рекордными темпами на фоне санкций. Росстат зафиксировал дефляцию впервые с августа 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

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По данным Росстата, на прошедшей неделе продолжили снижаться цены на овощи, товары в этой группе в среднем подешевели на 1,4 процента. Среди других продовольственных продуктов за неделю подешевел сахар — на 0,8 процента, однако он все равно остается на 48 процентов дороже, чем в начале года.

В категории непродовольственных товаров продолжили дорожать предметы личной гигиены — мыло, туалетная бумага, зубная паста, прокладки (на 0,5–1,5 процента). Среди услуг единственной подешевевшей позицией стали авиабилеты экономкласса, снизившиеся в цене на 3,5 процента.

Эксперты объясняют, что снижение цен типично для лета и начала осени, когда идет сбор урожая, а на рынке продовольствия увеличивается предложение. Однако в России дефляционный тренд начался раньше на фоне укрепления рубля и снижения потребительского спроса в целом, отметили они.