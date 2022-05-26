Сербия надеется на «честную цену» на поставки российского газа, а также на большие объёмы импорта топлива. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Глава государства отметил, что планирует обсудить вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее сербский лидер пообещал, что власти страны постараются не вводить санкции против России.
Вучич сообщил, что рыночная цена газа для Сербии с учётом транспорта и посредников составляет $1200–1300 за тысячу кубометров. Это «огромная» сумма для страны, посетовал он.
«Верю, что получим честную цену, от российских партнёров у нас всегда была честная цена, всегда было надёжное снабжение», — заключил президент.
Сербский лидер уверен, что его переговоры с российским президентом пройдут корректно. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине, двусторонние отношения и совместные проекты.
Вучич также подтвердил, что сейчас Сербия не может ввести санкции против РФ.
«Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесёт эта жизнь и как всё будет выглядеть. Я не из тех, кто клянётся и после не выполняет этого», — сказал Вучич.
15 мая лидер Сербии говорил, что власти страны будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Он добавил, что Сербия «страшно много терпит», не вводя санкций против России, но решает поступать так, как хочет, будучи самостоятельной страной.