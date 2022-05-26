Названа сумма активов Банка РФ, которую заморозил ЕС

Страны Европейского Союза заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

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По его словам, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, среди которых яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро. Еврокомиссар при этом не сообщил, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов.

При этом Рейндерс не объяснил, почему такая крупная экономика, как Евросоюз, блокировала «так мало активов» российского ЦБ.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов РФ. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.