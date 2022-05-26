Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

В ЕП подняли вопрос о введении пошлин на импорт энергоресурсов из России вместо эмбарго

RT на русском

Депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица выразил мнение о возможности введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго. Свои выводы парламентарий представил в обращении к Европейскому совету. С документом ознакомился RT.

В своём обращении Юрзица поинтересовался, почему Европейский совет решил отказаться от применения пошлин в сфере импорта энергоносителей.

Ссылаясь на анализ исследовательского центра Bruegel, депутат отметил, что для Европы наиболее эффективным вариантом санкций в отношении российских энергоносителей было бы не эмбарго, а введение пошлин на импорт.

«Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, притом что прибыль от роста цен остаётся в стране-экспортёре. При введении пошлин стоимость товаров всё равно растёт, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортёре», — добавил парламентарий.

Ранее, как сообщила газета Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение в ЕС нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по альтернативам.

Иностранцам запретят доступ к российским недрам

На прошлой неделе замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что соглашение об эмбарго на российскую нефть будет достигнуто в ближайшие дни.

Между тем эксперты не раз высказывали мнение, что Евросоюз не сможет найти замену российским поставкам даже в среднесрочной перспективе.

Экономика,Видео,Виктор Орбан,Европейский совет,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители