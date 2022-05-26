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32 минуты назад

Стало известно «самое уязвимое место» российской нефти

Секрет Фирмы

Пока Россия не чувствует сильного влияния ограничительных мер на торговлю своими углеводородами, однако шестой пакет санкций может изменить ситуацию. Об этом агентству «Прайм» заявил аналитик «Финам» Александр Потавин. По его словам, новые ограничения могут запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования, — а это уже серьёзно скажется на РФ.

Стало известно «самое уязвимое место» российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого запрета компании не смогут оказывать суднам, которые перевозят сырую нефть или нефтепродукты, произведённые в России или вывезенные из неё, прямую или косвенную техническую поддержку, посреднические услуги, финансирование или финансовую помощь, а также любые другие услуги, связанные с транспортировкой, объяснил Потавин.

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Эксперт отметил, что 95% страхования танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs), которая зарегистрирована в Лондоне и должна будет соблюдать антироссийские санкции. По мнению Потавина, эта мера может помешать морским перевозкам российской нефти, а также спровоцировать рост цен на энергоносители из-за вероятного сбоя в поставках.

Аналитик уверен, что РФ придётся обращаться к местным страховым компаниям.

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Евросоюз планировал объявить о шестом пакете санкций ещё 9 мая. Изначально предполагался отказ от нефти из РФ в течение ближайших девяти месяцев. Еврокомиссия даже была готова предоставить трём странам, наиболее зависимым от российских поставок, отсрочку полного исполнения санкций до 2024 года. Речь идёт о Венгрии, Чехии и Словакии. Однако достичь единства по вопросу новых санкций ЕС не удалось.

18 мая шестой пакет антироссийских санкций ЕС оказался заблокирован «по известным причинам».

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис назвал новый пакет ограничений «умными санкциями». Он подчеркнул, что новые ограничения лишат Москву прибыльных энергетических доходов, но минимизируют экономический ущерб Евросоюза.

Экономика,Александр Потавин,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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