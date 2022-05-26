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28 минут назад

Продажи импортного пива в России упали на 30% в апреле из-за геополитики и логистики

Газета.Ru

Продажи импортного пива в России в апреле сократились на 30% из-за геополитического кризиса и сложностей с логистикой. Об этом пишет «Коммерсант».

В России упали продажи импортного пива
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аналитики посчитали, что в апреле продажи импортного пива в России сократились сразу на 30,7% год к году. При этом за последний год они росли самыми высокими темпами, на 22,4% в натуральном выражении. Однако выросли продажи пива локальных марок, с 1,8% до 5,9%.

Участники рынка отметили, что снижение доли импортного пива произошло из-за разрыва логистических цепочек и ограничений, связанных с поставкой в Россию. При этом выпавший объем можно частично компенсировать за счет локализации зарубежных брендов при условии сохранения качества продукции.

Эксперты указали, что на фоне роста цен на импортное пиво в торговых сетях на 30–50% больший спрос могут получить производители из России. Кроме того, ничего критичного в росте доле пива низкого ценового сегмента нет, так как тренд будет сдерживать рост затрат на сырье.

17 мая глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект.

Экономика,Михаил Дубин,Коммерсант,
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