В России упали продажи импортного пива

Продажи импортного пива в России в апреле сократились на 30% из-за геополитического кризиса и сложностей с логистикой. Об этом пишет «Коммерсант».

Аналитики посчитали, что в апреле продажи импортного пива в России сократились сразу на 30,7% год к году. При этом за последний год они росли самыми высокими темпами, на 22,4% в натуральном выражении. Однако выросли продажи пива локальных марок, с 1,8% до 5,9%.

Участники рынка отметили, что снижение доли импортного пива произошло из-за разрыва логистических цепочек и ограничений, связанных с поставкой в Россию. При этом выпавший объем можно частично компенсировать за счет локализации зарубежных брендов при условии сохранения качества продукции.

Эксперты указали, что на фоне роста цен на импортное пиво в торговых сетях на 30–50% больший спрос могут получить производители из России. Кроме того, ничего критичного в росте доле пива низкого ценового сегмента нет, так как тренд будет сдерживать рост затрат на сырье.