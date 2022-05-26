Иностранцам запретят доступ к российским недрам

Правительство собирается запретить доступ иностранных компаний к разработке российских недр, пишут «Ведомости». Соответствующая инициатива внесена в перечень первоочередных действий для развития российской экономики в условиях санкционного давления.

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Среди таких действий разработка отдельного законопроекта, который закрепит в федеральном законе «О недрах» возможность предоставления доступа к российским недрам только отечественным юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Норма может быть принята уже в ходе весенней сессии Госдумы.

Ожидается, что новая норма позволит обезопасить российские добывающие проекты от выхода иностранных инвесторов в случае очередного витка санкций. Будет ли в законопроекте прописан запрет на участие иностранцев в российской компании, претендующей на лицензию по разработке недр, неизвестно.