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1 час назад

Иностранцам запретят доступ к российским недрам

Правительство собирается запретить доступ иностранных компаний к разработке российских недр, пишут «Ведомости». Соответствующая инициатива внесена в перечень первоочередных действий для развития российской экономики в условиях санкционного давления.

Иностранцам запретят доступ к российским недрам
Фото: ТАССТАСС

Среди таких действий разработка отдельного законопроекта, который закрепит в федеральном законе «О недрах» возможность предоставления доступа к российским недрам только отечественным юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Норма может быть принята уже в ходе весенней сессии Госдумы.

Ожидается, что новая норма позволит обезопасить российские добывающие проекты от выхода иностранных инвесторов в случае очередного витка санкций. Будет ли в законопроекте прописан запрет на участие иностранцев в российской компании, претендующей на лицензию по разработке недр, неизвестно.

По оценке министра природных ресурсов Александра Козлова, сейчас в стране имеется более 300 рентабельных направлений добычи различных полезных ископаемых, среди которых нефть, газ, золото и серебро. При этом Козлов утверждал, что запасы полезных ископаемых в России «не кончатся никогда».

Экономика,Александр Козлов,Госдума,
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