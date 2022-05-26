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25 минут назад

Китай решил выкупить почти всю нефть из российского трубопровода ВСТО в мае

Газета.Ruиещё 1

Китай намерен принять в мае почти всю нефть, которая поставляется по российскому трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан). Об этом сообщает Bloomberg.

Китай выкупит почти всю нефть из российского трубопровода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Китай в этом месяце намерен принять почти все загрузки сорта ВСТО, который часто идет в такие страны, как Республика Корея и Япония, благодаря близкому расстоянию и простой логистике», — отметили в агентстве.

В Bloomberg указали, что из-за сокращения числа судовладельцев, которые готовы перевозить нефть из России, покупатели стали прибегать к «креативным» мерам решения вопроса транспортировки. Например, все чаще стали использоваться небольшие суда с последующей перегрузкой.

В публикации добавили, что небольшие танкеры доставляют грузы в южнокорейский порт Йосу, где их перегружают на более крупные танкеры, идущие в Китай.

24 мая «Интерфакс» со ссылкой на данные источника, который знаком с отраслевой статистикой сообщил, что Россия направила в Китай через Казахстан в апреле на 9% больше нефти, чем в марте текущего года. Уточняется, что объем транзита в апреле составил 829 тыс. тонн сырья.

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