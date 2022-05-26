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55 минут назад

Банк России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п

ТАСС

Банк России на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. - до 11% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ резко снизил ключевую ставку на внеочередном заседании
Фото: ТАССТАСС

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - указывает ЦБ.

Банк России указал, что допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Экономика,Банк России,
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