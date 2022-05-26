В Германии допустили введение нефтяного эмбарго за несколько дней

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ЕС способен договориться об эмбарго на поставки российской нефти за несколько дней. Об этом сообщает N-TV.

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По мнению Хабека, если страны ЕС сохранят сплоченность, они смогут договориться об эмбарго уже в ближайшее время. Министр заявил, что ожидает прорыва в переговорах «в течение нескольких дней».

Компромисс может заключаться в том, что Венгрии, Словакии и Чехии будет предоставлен более длительный переходный период до полного выполнения санкций.

Однако, по словам Хабека, вводя санкции, важно не спровоцировать скачок цен на нефть - иначе это сыграет на руку России.

Министр отметил, что когда США объявили эмбарго на российскую нефть, цены во всем мире выросли. В итоге РФ в последние недели продала меньше нефти, но получила больше доходов.

С начала мая ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года. При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.