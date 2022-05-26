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21 минуту назад

Центробанк убрал из релиза прогноз по инфляции на конец года

Лера Букина

Банк России убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года. Это следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ убрал из релиза прогноз по инфляции на конец года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предыдущему прогнозу, она ожидалась в диапазоне 18-23%. Вместе с тем ЦБ все еще прогнозирует темпы роста потребительских цен в России на уровне 5-7% в 2023 году и 4% - в 2024 году.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — указано в сообщении регулятора по итогам внеочередного заседания совета директоров.

Напомним, что в четверг, 26 мая, Центробанк принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ по итогам текущего года в 17,5%.

Рубль отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ

Согласно данным Росстата, с начала года потребительские цены в России повысились на 11,82%, а на неделе с 14 по 20 мая статистическое ведомство даже зафиксировало дефляцию в 0,02%.

Экономика,Банк России,Минэкономразвития,Росстат,
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