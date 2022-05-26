ЦБ убрал из релиза прогноз по инфляции на конец года

Банк России убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года. Это следует из данных на сайте регулятора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно предыдущему прогнозу, она ожидалась в диапазоне 18-23%. Вместе с тем ЦБ все еще прогнозирует темпы роста потребительских цен в России на уровне 5-7% в 2023 году и 4% - в 2024 году.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — указано в сообщении регулятора по итогам внеочередного заседания совета директоров.

Напомним, что в четверг, 26 мая, Центробанк принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ по итогам текущего года в 17,5%.