Пушилин: Херсонская и Запорожская области откажутся от гривны

Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже направляют в рублях. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, украинская гривна выходит там из оборота.
«Абсолютно очевидно, что сейчас пенсии, социальные пособия в освобожденных областях начинают выплачиваться в рублях. А в чем еще? В гривне или в долларе? Нелепо. Конечно, да, это рубли. Поэтому этот процесс проходит определенные стадии реализации», - подчеркнул Пушилин.
Он назвал данную ситуацию неизбежной - это единственно возможный и правильный путь.
«Допустим, если мы берем аналогию, как у нас происходило в 14-15 годах. Украина ставила перед собой цель задушить, экономически устраивать блокады, и, по сути, отсюда вымывалась гривна. То есть, платежный инструмент просто отбирался. Естественно, что можно было делать? Конечно же, обратиться к России, условно обратиться. И здесь Россия пошла навстречу, у нас появилась рублевая зона», - подчеркнул глава республики.
Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается сейчас в Херсонской и в Запорожской областях.
«Гривны там не становится», - указал Пушилин.
Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.