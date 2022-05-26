Пушилин: Херсонская и Запорожская области откажутся от гривны

«Допустим, если мы берем аналогию, как у нас происходило в 14-15 годах. Украина ставила перед собой цель задушить, экономически устраивать блокады, и, по сути, отсюда вымывалась гривна. То есть, платежный инструмент просто отбирался. Естественно, что можно было делать? Конечно же, обратиться к России, условно обратиться. И здесь Россия пошла навстречу, у нас появилась рублевая зона», - подчеркнул глава республики.