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1 час назад

Пушилин: Херсонская и Запорожская области откажутся от гривны

Елена Прошина

Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях уже направляют в рублях. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Херсонская и Запорожская области откажутся от гривны
Фото: ТАССТАСС

По его словам, украинская гривна выходит там из оборота.

«Абсолютно очевидно, что сейчас пенсии, социальные пособия в освобожденных областях начинают выплачиваться в рублях. А в чем еще? В гривне или в долларе? Нелепо. Конечно, да, это рубли. Поэтому этот процесс проходит определенные стадии реализации», - подчеркнул Пушилин.

Он назвал данную ситуацию неизбежной - это единственно возможный и правильный путь.

«Допустим, если мы берем аналогию, как у нас происходило в 14-15 годах. Украина ставила перед собой цель задушить, экономически устраивать блокады, и, по сути, отсюда вымывалась гривна. То есть, платежный инструмент просто отбирался. Естественно, что можно было делать? Конечно же, обратиться к России, условно обратиться. И здесь Россия пошла навстречу, у нас появилась рублевая зона», - подчеркнул глава республики.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается сейчас в Херсонской и в Запорожской областях.

«Гривны там не становится», - указал Пушилин.

Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Экономика,Денис Пушилин,
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