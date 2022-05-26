Украина продлила соглашение с Венгрией об импорте газа

"Оператор ГТС Украины" договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года. Следовательно, газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.