В ЕС раскрыли ежедневный доход РФ от экспорта энергоносителей

Экспорт энергоносителей приносит России €800 млн в день. Такие данные привел в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI.
"Эта ситуация не может сохраняться, необходимо расширять санкции, - утверждал Бретон. - Ежедневно России выплачивается почти €800 млн за энергоносители".
Как уточнил Бретон, эта ситуация, в частности, связана с зависимостью германской экономики от российского газа.
"Эта зависимость связана с выбором Германии, слишком поспешно отказавшейся от развития атомной энергетики", - уверен еврокомиссар.
По его словам, "необходимо помочь Германии отказаться от этого выбора".
По данным газеты Echo, в настоящий момент на долю российских поставок приходится около 35% газа, потребляемого в Германии.
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 по итогам встречи 14 мая выступили за увеличение инвестиций в проекты по сжиженному природному газу и чистой энергии для уменьшения зависимости от российских энергоносителей.