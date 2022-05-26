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1 час назад

Еврокомиссар заявил, что Россия получает €800 млн в день от экспорта энергоносителей

ТАСС

Экспорт энергоносителей приносит России €800 млн в день. Такие данные привел в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI.

В ЕС раскрыли ежедневный доход РФ от экспорта энергоносителей
Фото: ТАССТАСС

"Эта ситуация не может сохраняться, необходимо расширять санкции, - утверждал Бретон. - Ежедневно России выплачивается почти €800 млн за энергоносители".

Как уточнил Бретон, эта ситуация, в частности, связана с зависимостью германской экономики от российского газа.

"Эта зависимость связана с выбором Германии, слишком поспешно отказавшейся от развития атомной энергетики", - уверен еврокомиссар.

По его словам, "необходимо помочь Германии отказаться от этого выбора".

По данным газеты Echo, в настоящий момент на долю российских поставок приходится около 35% газа, потребляемого в Германии.

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 по итогам встречи 14 мая выступили за увеличение инвестиций в проекты по сжиженному природному газу и чистой энергии для уменьшения зависимости от российских энергоносителей.

Экономика,Тьерри Бретон,
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