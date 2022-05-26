Набиуллина предупредила о сложных временах

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ удалось поддержать финансовую стабильность в стране, но «выдыхать рано» - ближайшие кварталы будут сложными для всех. Об этом сообщает «Коммерсант».
Такое заявление глава ЦБ сделала по итогам заседания совета директоров Банка России 26 мая. На нем ЦБ снизил ключевую ставку с 14 до 11 процентов.
«Ближайшие кварталы будут непростыми, пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», - подчеркнула Набиуллина.
Она заявила, что ЦБ должен определить новые параметры функционирования российской финансовой системы и пересмотреть подходы к регулированию.
По словам Набиуллиной, также у ЦБ должны появиться новые подходы к рекапитализации банков.
«[Нужно] пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование», - отметила она.
На ближайших заседания ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки, добавила Набиуллина.