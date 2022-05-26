Набиуллина предупредила о сложных временах

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ удалось поддержать финансовую стабильность в стране, но «выдыхать рано» - ближайшие кварталы будут сложными для всех. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Такое заявление глава ЦБ сделала по итогам заседания совета директоров Банка России 26 мая. На нем ЦБ снизил ключевую ставку с 14 до 11 процентов.

«Ближайшие кварталы будут непростыми, пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», - подчеркнула Набиуллина.

Она заявила, что ЦБ должен определить новые параметры функционирования российской финансовой системы и пересмотреть подходы к регулированию.

По словам Набиуллиной, также у ЦБ должны появиться новые подходы к рекапитализации банков.

«[Нужно] пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование», - отметила она.