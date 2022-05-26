Мы видим последовательные шаги Центрального банка по снижению ключевой ставки, которая находилась на экстраординарно высоком уровне и которая, судя по всему, решила свои задачи по недопущению и по купированию возможной панической и нервозной ситуации на денежно-кредитном рынке в связи с событиями конца февраля-начала марта. Но дело в том, что эта сверхвысокая ключевая ставка в 20% фактически была запретительной для работы экономики. После того, как прошла острая ситуация, Центральный банк встал на путь последовательного снижения этой ставки и доведения ее до уровня, когда экономика может работать нормально. Чем он и занимается в последнее время, достаточно активно наблюдая за состоянием рынка и принимая адекватные решения.



О том, как снижение ключевой ставки отразится на рынке. Дело в том, что пока еще ставка в 11% достаточно высока для того, чтобы промышленность могла активно работать. Но тем не менее для экономики важно даже обозначение направления. И мы смеем надеяться, что Центральный банк на этом не остановится и произведет дальнейшее снижение ключевой ставки, чтобы экономика могла функционировать полнокровно и эффективно.



Но у нас есть и денежно-кредитный рынок, на котором выступают физические лица. Для физических лиц это означает, что будет понижена ставка по вкладам населения в банках. Но у населения это не должно вызывать никакой негативной реакции и повышенных эмоций, потому что та сверхвысокая ставка в 20% была экстраординарной. Она не могла продолжаться в течение длительного времени, о чем предупреждали и аналитики, и само банковское сообщество. Людей ориентировали на то, что это будет временное явление. Да и сам характер тех депозитов, которые они открывали под повышенную ключевую ставку в течение трех месяцев, свидетельствовал о том, после периода, когда ставка высокая, все вернется в то цифровое состояние, которое определяется спокойным состоянием дел.



О том, что касается кредитной сферы. Говорить о том, что она в ближайшее время оживится, наверное, сложно. Потому что ключевая ставка все-таки еще высокая - 11%. Тем не менее это сигнал к тому, что не исключено, что какие-то краткосрочные потребительские кредиты небольшого объема могут начать расширяться и активизироваться. А что касается автокредитов и ипотеки, которые предполагают более длительные сроки действия договора и более крупные суммы, там, я думаю, будет выдержана некоторая пауза.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук