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1 час назад

Экономист оценил снижение ключевой ставки до 11%

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт
Мы видим последовательные шаги Центрального банка по снижению ключевой ставки, которая находилась на экстраординарно высоком уровне и которая, судя по всему, решила свои задачи по недопущению и по купированию возможной панической и нервозной ситуации на денежно-кредитном рынке в связи с событиями конца февраля-начала марта. Но дело в том, что эта сверхвысокая ключевая ставка в 20% фактически была запретительной для работы экономики. После того, как прошла острая ситуация, Центральный банк встал на путь последовательного снижения этой ставки и доведения ее до уровня, когда экономика может работать нормально. Чем он и занимается в последнее время, достаточно активно наблюдая за состоянием рынка и принимая адекватные решения.

О том, как снижение ключевой ставки отразится на рынке. Дело в том, что пока еще ставка в 11% достаточно высока для того, чтобы промышленность могла активно работать. Но тем не менее для экономики важно даже обозначение направления. И мы смеем надеяться, что Центральный банк на этом не остановится и произведет дальнейшее снижение ключевой ставки, чтобы экономика могла функционировать полнокровно и эффективно.

Но у нас есть и денежно-кредитный рынок, на котором выступают физические лица. Для физических лиц это означает, что будет понижена ставка по вкладам населения в банках. Но у населения это не должно вызывать никакой негативной реакции и повышенных эмоций, потому что та сверхвысокая ставка в 20% была экстраординарной. Она не могла продолжаться в течение длительного времени, о чем предупреждали и аналитики, и само банковское сообщество. Людей ориентировали на то, что это будет временное явление. Да и сам характер тех депозитов, которые они открывали под повышенную ключевую ставку в течение трех месяцев, свидетельствовал о том, после периода, когда ставка высокая, все вернется в то цифровое состояние, которое определяется спокойным состоянием дел.

О том, что касается кредитной сферы. Говорить о том, что она в ближайшее время оживится, наверное, сложно. Потому что ключевая ставка все-таки еще высокая - 11%. Тем не менее это сигнал к тому, что не исключено, что какие-то краткосрочные потребительские кредиты небольшого объема могут начать расширяться и активизироваться. А что касается автокредитов и ипотеки, которые предполагают более длительные сроки действия договора и более крупные суммы, там, я думаю, будет выдержана некоторая пауза.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 11% годовых. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года. Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Экономика,Видео,Михаил Беляев,Банк России,
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