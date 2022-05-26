Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
56 минут назад

Набиуллина призвала банки перевести валютных ипотечников в рубли

Лера Букина

Банкам следует перевести оставшихся валютных ипотечников в рубли, поскольку сейчас самый подходящий для этого момент. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России, передает «Коммерсант».

Набиуллина призвала банки перевести валютных ипотечников в рубли
Фото: ТАССТАСС

«Остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — подчеркнула она.

Ранее Банк России уже рекомендовал переводить в рубли валютные ипотеки, которые были выданы до 22 февраля 2022 года, задолженность по которым не превышала $150 тыс. Согласно данным регулятора, суммарный размер задолженностей по валютной ипотеке на 1 февраля оценивался в 16,64 млрд рублей, что составляет всего 0,14% портфеля ипотечных кредитов. Большую часть займов выдали до 2014 года.

26 мая Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

Российский регулятор подтвердил прогноз по росту ипотеки на 10—15% в 2022 году из-за расширения госпрограммы.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители