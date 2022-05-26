Набиуллина призвала банки перевести валютных ипотечников в рубли

Банкам следует перевести оставшихся валютных ипотечников в рубли, поскольку сейчас самый подходящий для этого момент. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России, передает «Коммерсант» .

«Остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — подчеркнула она.

Ранее Банк России уже рекомендовал переводить в рубли валютные ипотеки, которые были выданы до 22 февраля 2022 года, задолженность по которым не превышала $150 тыс. Согласно данным регулятора, суммарный размер задолженностей по валютной ипотеке на 1 февраля оценивался в 16,64 млрд рублей, что составляет всего 0,14% портфеля ипотечных кредитов. Большую часть займов выдали до 2014 года.