Турция сделала заявление по отказу от российского газа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пока не планирует отказываться от закупок российского газа. Об этом сообщает Sabah.
Такое заявление министр сделал, отвечая на вопросы журналистов после своего визита в Палестину и Израиль.
Чавушоглу сообщил, что энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики Турции и Израиля.
«Если Израиль достигнет объемов экспорта, [достаточных] для поставки газа в Европу, Турция станет единственным экономическим маршрутом [для этого]. У нас самих нет проблем, пока нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности», - подчеркнул министр.
Он отметил, что в то же время Турция снижает свою зависимость от природного газа.
В конце марта Чавушоглу заявил, что поставки из РФ покрывают 40 процентов потребностей Турции в газе. Это показатель немного снизился - ранее он достигал 50 процентов.