Турция сделала заявление по отказу от российского газа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пока не планирует отказываться от закупок российского газа. Об этом сообщает Sabah.

Фото: ТАСС ТАСС

Такое заявление министр сделал, отвечая на вопросы журналистов после своего визита в Палестину и Израиль.

Чавушоглу сообщил, что энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики Турции и Израиля.

«Если Израиль достигнет объемов экспорта, [достаточных] для поставки газа в Европу, Турция станет единственным экономическим маршрутом [для этого]. У нас самих нет проблем, пока нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности», - подчеркнул министр.

Он отметил, что в то же время Турция снижает свою зависимость от природного газа.