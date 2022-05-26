Сорос оценил роль Путина в дефиците газа в Европе

Умышленные действия России в отношении поставок газа создали искусственный дефицит, который с полной уверенностью можно назвать шантажом, но у Европы есть комплекс ответных рычагов давления на эти действия. Так оценил роль российского президента Владимира Путина в дефиците голубого топлива в Евросоюзе американский финансист и миллиардер Джордж Сорос, сообщает CNBC.

«[Путин] оставлял газ в хранилищах и не поставлял его в Европу. Это создало дефицит, затем подняло цены и принесло ему много денег. Но его позиция на переговорах [между Москвой и Европой] не так сильна, какой она кажется на первый взгляд», — заявил миллиардер.

По словам Сороса, Евросоюз является очень важным рынком для Кремля, и России очень нужны доходы от продажи газа для поддержки национальной экономики.

«Европа — единственный рынок сбыта [Путина]. Если газ не будет поставляться в Европу, то российские власти будут вынуждены закрыть газовые месторождения в Сибири — [там] задействовано около 12 тысяч скважин», — резюмировал он.

По мнению финансиста, у России нет необходимой инфраструктуры для переноса основных газовых поставок в Азию, что говорит об отсутствии гибкости в вопросе хранения и продажи газа.