Китай решил скупить почти всю российскую нефть ESPO в мае

Пекин собирается «взять на себя почти» все отгрузки российской нефти дальневосточной марки ESPO в мае, в частности, на фоне отказа импортеров из других стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судовые компании.
«В этом месяце Китай должен принять почти все партии нефти марки ESPO, которые часто поставляются в другие страны, такие как Южная Корея и Япония, из-за непосредственной близости и простой логистики», — отметило агентство.
Bloomberg подчеркивает, что большинство стран и компаний отказываются от импорта нефти из России в связи с санкциями против страны.
По данным источникам агентства, небольшие танкеры Yang Li Hu и Yang Mei Hu погрузили нефть марки ESPO в период с 16 по 18 мая перед тем, как отправиться в Йосу для перекачки нефти на танкер Yuan Qiu Hu. После этого Yang Li Hu забрал еще одну партию нефти ESPO 23 мая и направляется в Йосу, а Yang Mei Hu должен прибыть в Козьмино для следующей погрузки 26 мая. Согласно данным судовых брокеров, суда принадлежат китайской Cosco Shipping Holdings Co.
Ранее аналитик NAB Тейлор Ньюджент заявил газете Wall Street Journal, что договоренность России и Китая о поставках дополнительных объемов нефти являлась бы «признаком укрепления энергетических связей между ними». Сотрудничество смогло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти, подчеркнул эксперт.