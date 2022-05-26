Китай решил скупить почти всю российскую нефть ESPO в мае

Пекин собирается «взять на себя почти» все отгрузки российской нефти дальневосточной марки ESPO в мае, в частности, на фоне отказа импортеров из других стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судовые компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В этом месяце Китай должен принять почти все партии нефти марки ESPO, которые часто поставляются в другие страны, такие как Южная Корея и Япония, из-за непосредственной близости и простой логистики», — отметило агентство.

Bloomberg подчеркивает, что большинство стран и компаний отказываются от импорта нефти из России в связи с санкциями против страны.

По данным источникам агентства, небольшие танкеры Yang Li Hu и Yang Mei Hu погрузили нефть марки ESPO в период с 16 по 18 мая перед тем, как отправиться в Йосу для перекачки нефти на танкер Yuan Qiu Hu. После этого Yang Li Hu забрал еще одну партию нефти ESPO 23 мая и направляется в Йосу, а Yang Mei Hu должен прибыть в Козьмино для следующей погрузки 26 мая. Согласно данным судовых брокеров, суда принадлежат китайской Cosco Shipping Holdings Co.