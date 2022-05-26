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1 час назад

В ЦБ назвали объём международных резервов России

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд.

В ЦБ назвали объем международных резервов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд, сократившись за неделю на $2,3 млрд, или на 0,4%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сокращение произошло в результате отрицательной переоценки.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.

Экономика,Банк России,
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