В ЦБ назвали объем международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд.
Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили $583,4 млрд, сократившись за неделю на $2,3 млрд, или на 0,4%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сокращение произошло в результате отрицательной переоценки.
Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.