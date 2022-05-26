При техническом дефолте жизнь россиян никак не поменяется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Запад продолжит пытаться объявить дефолт, но Россия все равно будет стремиться рассчитаться по госдолгу.

Даже если США объявят Россию технической дефолт, для россиян ничего не изменится, — сказал Силуанов.

Он добавил, что у РФ хватает валюты и ресурсов для оплаты по счетам. Более того, Москва предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты, продолжил Силуанов.