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53 минуты назад

Силуанов рассказал, что будет с Россией при техническом дефолте

News.ru

При техническом дефолте жизнь россиян никак не поменяется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Запад продолжит пытаться объявить дефолт, но Россия все равно будет стремиться рассчитаться по госдолгу.

Даже если США объявят Россию технической дефолт, для россиян ничего не изменится, — сказал Силуанов.

В Минфине РФ заявили, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях

Он добавил, что у РФ хватает валюты и ресурсов для оплаты по счетам. Более того, Москва предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты, продолжил Силуанов.

Накануне Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам. В Госдуме РФ при этом заявили, что в таком случае Россия будет производить платежи в рублях.

Экономика,Видео,Антон Силуанов,Минфин России,Казначейство США,Госдума,
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