В Киеве призвали перевести поставки газа с "Севпотока - 1" на украинский транзит

Транзит российского газа в Европу до введения ЕС полного эмбарго следует направить через украинскую газотранспортную систему (ГТС), а не через "Северный поток - 1". Об этом заявил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью польскому порталу "Бизнес алерт", опубликованном в четверг пресс-службой компании.

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"Германия может в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через "Северный поток - 1" без согласований с Венгрией или другими странами. При этом до введения полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский [маршрут] <...>. Чтобы защитить наши свободные транзитные мощности, нужно заставить россиян их использовать", - утверждал он.

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По словам Макогона, "немецкая промышленность будет оставаться в безопасности, пока она получает газ, независимо от того, по какому маршруту он поступает".

"Европа уменьшает зависимость от России. Некоторым странам для этого нужно больше времени. Однако из-за этого промедления Украина не должна стать еще более уязвимой для атак", - заявил руководитель оператора ГТС.

По его словам, последний кубометр газа из России должен идти через Украину, а не через "Северный поток - 1".

С началом специальной военной операции РФ на Украине в Европе начал активно обсуждаться отказ от российских энергоносителей. Так, Германия ставит перед собой цель заменить российскую нефть и уголь уже к концу года, а к 2024 году планирует отказаться от поставок российского газа.