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1 час назад

Европа не сможет быстро отказаться от российского газа

Секрет Фирмыиещё 3

Европейские страны не смогут быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь. Об этом заявила директор по исследованиям консалтинговой компании Vygon Consulting Мария Белова. В Европе, по её словам, могут закрыться крупные газопотребляющие предприятия. Кроме того, отказ от газа ставит под вопрос увеличение возобновляемых источников энергии в энергобалансе Европы до 45% к 2030 году.

Эксперт рассказал, когда Европа сможет отказаться от российского газа
Фото: секрет фирмысекрет фирмы

По словам Беловой, падение темпов экономического роста в Европе будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. «Вывод простой — быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь невозможно», — процитировало её РИА «Новости».

Эксперт добавила, что цель, поставленная Еврокомиссией, об увеличении к 2030 году доли возобновляемых источников энергии до 45%, остаётся под вопросом. После начала российской военной операции на Украине ЕС подготовил план REPowerEU, который предполагает снижение импорта российского газа на две трети, до 100 млрд кубометров в год.

Ранее Словакия заявила, что с 1 июня снизит потребление газа из России на 65%. Министр экономики Словакии отметил, что поставки газа гарантированно обеспечены до конца 2023 года за счёт контракта с Норвегией и другими европейскими странами.

Экономика,Мария Белова,Еврокомиссия,ЕС,
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