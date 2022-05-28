Эксперт рассказал, когда Европа сможет отказаться от российского газа

Европейские страны не смогут быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь. Об этом заявила директор по исследованиям консалтинговой компании Vygon Consulting Мария Белова. В Европе, по её словам, могут закрыться крупные газопотребляющие предприятия. Кроме того, отказ от газа ставит под вопрос увеличение возобновляемых источников энергии в энергобалансе Европы до 45% к 2030 году.

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По словам Беловой, падение темпов экономического роста в Европе будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. «Вывод простой — быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь невозможно», — процитировало её РИА «Новости».

Эксперт добавила, что цель, поставленная Еврокомиссией, об увеличении к 2030 году доли возобновляемых источников энергии до 45%, остаётся под вопросом. После начала российской военной операции на Украине ЕС подготовил план REPowerEU, который предполагает снижение импорта российского газа на две трети, до 100 млрд кубометров в год.