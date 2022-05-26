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20 минут назад

СМИ узнали о новом способе вывоза нефти из России

Говорит Москва

Китайские компании перегружают топливо с мелких судов на более крупные.

СМИ узнали о новом способе вывоза нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Bloomberg, при этом российская нефть продаётся со скидкой, что позволяет окупать затраты на её перегрузку.

Китай выкупит почти всю нефть из российского трубопровода

Агентство ссылается на систему слежения за судами, которая зафиксировала, как два танкера заправили в порту Козьмино Приморского края, перевезли углеводороды к южнокорейскому городу Йосу, а затем переместили груз на супертанкер, который отправился в Китай. Брокеры уточняют, что этот подход состоит не в уклонении от санкций, а в «более эффективном использовании флота».

Экономика,
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