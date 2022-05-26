СМИ узнали о новом способе вывоза нефти из России

Китайские компании перегружают топливо с мелких судов на более крупные.
Как пишет Bloomberg, при этом российская нефть продаётся со скидкой, что позволяет окупать затраты на её перегрузку.
Агентство ссылается на систему слежения за судами, которая зафиксировала, как два танкера заправили в порту Козьмино Приморского края, перевезли углеводороды к южнокорейскому городу Йосу, а затем переместили груз на супертанкер, который отправился в Китай. Брокеры уточняют, что этот подход состоит не в уклонении от санкций, а в «более эффективном использовании флота».